Якщо Україна ратифікує Римський статут, наші захисники можуть опинитися на лаві підсудних Гаазького трибуналу, - Ігор Луценко

Про це на своїй сторінці в Facebook пише народний депутат Ігор Луценко, інформує Цензор.НЕТ.

"Причину затримки з ратифікацією пояснив свого часу член команди Порошенка Олексій Філатов, котрий відверто зізнався: це робиться для того, аби українські військові не сіли на лаву Гаазького трибуналу", - написав він.

За словами Луценка, як тільки Римський статут буде ратифікований, захисники України "стануть потенційними підсудними Гаазького трибуналу".

"Те, що відбувалося на Сході України в умовах правового режиму мирного часу під назвою АТО, — це свідоме грубе порушення законів та звичаїв війни. Для покарання порушників саме й існує Міжнародний кримінальний суд", - вважає Луценко.

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Народний депутат звертає увагу на те, що екс-президент Леонід Кучма від імені України підписався під зобов'язанням здійснити обмін заручників (п. 5 Мінських угод 2014 року, п. 6 Мінських угод 2015 року).

"Для Міжнародного кримінального суду схвалення "мінських угод" президентом Порошенком буде достеменним доказом того, що українські військові брутально порушують Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 р., яким заборонено брати заручників", - вважає Луценко.

"Чи інший приклад — арешт і засудження українськими судами комбатантів та російських військовослужбовців, які брали участь у воєнному конфлікті. З погляду міжнародного права, вони є не злочинцями, а військовополоненими, і підлягають не засудженню, а інтернуванню", - додав нардеп.

"Не можна виключати, що котрась нова влада в Україні докорінно змінить політику, не буде жодних перепон для покарання українських військовослужбовців, котрі скоювали воєнні злочини під час АТО до ратифікації Римського статуту. Для цього вистачить звернення Кабінету міністрів України до Міжнародного кримінального суду з заявою про визнання юрисдикції у справі про воєнні злочині, вчинені на території України, починаючи з квітня 2014 р. Хто зараз може дати гарантію, що такого звернення ніколи не буде?" - підсумував Луценко.

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