Міноборони відкидає звинувачення в спробі знищити Харківське конструкторське бюро

Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті Міністерства оборони, інформує Цензор.НЕТ. Міноборони стверджує, що звинувачення в спробі знищити Харківське конструкторське бюро абсолютно безпідставні.

"Міноборони щорічно, починаючи з 2014 року, планує кошти в державному оборонному замовленні на закупівлю бронетехніки виробництва ДП "ХКБМˮ… При цьому авансування державних контрактів становило від 70 до 80 відсотків на закупівлю сировини, матеріалів та комплектуючих виробів, виплату заробітної плати працівникам. Підприємством в більшості були зірвані терміни постачання продукції, що призводило до сплати штрафних санкцій", - йдеться в повідомленні.

Що стосується чинного контракту на постачання бронетранспортерів БТР-4Е, то "за два роки виконання контракту, за належного фінансування, підприємством виготовлено всього 7 одиниць бронетранспортерів БТР-4Е, частина бронетранспортерів перебуває на різних стадіях виготовлення, а майже половина - взагалі не закладена у виробництво", - повідомили в Міноборони.

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"На цей час ДП "ХКБМˮ за контрактом повністю зірвані терміни виготовлення та постачання продукції, яка вкрай необхідна Збройним силам України. Зрив терміну постачання призвів до негативних наслідків, головними з яких є не задоволення нагальних потреб Збройних сил України у бронетранспортерах та значне збільшення ціни за одиницю продукції", - додали в міністерстві.

Міноборони, Мінфін, Міністерство економічного розвитку і торгівлі влітку 2019 року обговорювали ситуацію, що склалася, на нарадах за участю "Укроборонпрому" та Харківського конструкторського бюро. На них запропонували, як знизити вартість продукції за контрактом на 220 млн гривень.

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"Але головне, чого прагне керівництво ДК "Укроборонпром" та ДП "ХКБМ", - аби Міністерство оборони України, всупереч умовам контракту та законодавства України, відмовилося від стягнення з ДП "ХКБМ" штрафних санкцій за невиконання умов контракту та перенесло терміни постачання бронетранспортерів майже на рік, що тягне за собою невиправдану сплату відсотків за користування кредитом в обсязі 11,2 млн грн щомісячно", - заявили в Міноборони.

"Щодо цієї ситуації 15 серпня 2019 року Міністром оборони України направлені відповідні звернення до вищого керівництва держави", - підсумували в міністерстві.

Нагадаємо, раніше "Укроборонпром" звинуватив Міністерство оборони в спробі знищити Харківське конструкторське бюро.