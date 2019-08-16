Бекіров через болі в спині не зміг вийти з камери для участі в засіданні "суду", - Денісова

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила український омбудсмен Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

15 серпня, "Верховний суд" в окупованому Криму мав визначити, який "місцевий суд" розглядатиме справу політв'язня Едема Бекірова, проте засідання перенесли.

Бекіров, який утримується в Сімферопольському СІЗО, мав брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції. Для цього йому необхідно було прийти з камери в спеціально обладнане для цього приміщення на території СІЗО, але через біль у спині він не зміг цього зробити.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я ні в чому не винен. Їм мене не зламати", - Бекіров передав лист із СІЗО

З тієї ж причини два дні тому Бекіров не зустрівся зі своїм адвокатом.

Засідання окупаційного суду перенесено на 20 серпня.

Нагадаємо, жителя селища Новоолексіївка Херсонської області Едема Бекірова затримали російські силовики на в’їзді в анексований Крим вранці 12 грудня 2018 року. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері та родичів. Пізніше його доставили в будівлю ФСБ Росії в окупованому Сімферополі. Підконтрольний Кремлю "Київський районний суд" Сімферополя заарештував Бекірова.

11 червні 2019 року Європейський суд з прав людини зобов'язав окупаційну владу Криму перевести політв'язня Бекірова в лікарню.

27 липня Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до російського омбудсмена Тетяни Москалькової з проханням невідкладно забезпечити медичною допомогою утримуваного в окупованому Криму кримського татарина Едема Бекірова, якому стає дедалі гірше.