Трамп задумав купити найбільший острів у світі - Гренландію, - The Wall Street Journal

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє The Wall Street Journal.

Як розповіли виданню два помічники Трампа, він неодноразово запитував їх та інших, чи можливий такий крок. Зазначається, що він навіть попросив юрисконсульта Білого дому провести правову експертизу проєкту.

Газета повідомляє, що деякі помічники підтримали цей крок, заявивши, що це може бути хорошим економічним кроком.

Інші сприйняли ідею Трампа як чергове захоплення президента.

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Гренландія - найбільший острів у світі. Основна маса населення Гренландії у 56 тис. осіб живе на порізаному фіордами узбережжя, де немає льоду.

Зовнішньою політикою і політикою безпеки займається Копенгаген.