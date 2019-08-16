Сьогодні в суді Миколаєва відбудеться засідання у справі про трагедію 2 травня в Одесі. Активісти побоюються, що підозрюваного Долженкова можуть звільнити з-під варти. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у Facebook пише керівник "Ради громадської безпеки" Марк Гордієнко.

"Сьогодні відпустили терориста. Завтра теж планують відпустити терориста. "Він учасник убивства 29 українців, 92 людини поранені, втратили здоров'я. Він зрадник України, що діяв за наказом військових Російської федерації. Він був затриманий, вина повністю доведена, засуджений - але через 4,5 року Валерій Кірсанов вийшов на свободу". Бутусов. Завтра, в Миколаєві, планують випустити під заставу організатора масових заворушень в Одесі 2 травня, агента ФСБ, сина українського міліцейського генерала, міліціонера, звільненого навіть за Януковича, ім'я цієї людини Долженков, він же "капітан Какао", - розповів Гордієнко.

Зокрема, за його даними, судове засідання щодо Євгена Мефьодова та Сергія Долженкова, затриманих після 2 травня 2014 р., відбудеться 16 серпня об 11:00-11:30, попередньо зал №3, Центральний райсуд м. Миколаїв.

"Він реальний винуватець трагедії 2 травня. На його совісті всі жертви і реальна робота на ФСБ. За нього вписується народний депутат Скорик, колишній губернатор за Януковича, бере на поруки терориста... Питання, якщо Долженкова випустять, через скільки годин він втече до Росії? А якщо не втече і житиме в Одесі, поліції доведеться його жорстко і серйозно охороняти.

ТЕПЕР, БЛЯТ, ПИТАННЯ. До СБУ і Баканова. Ви що не розумієте, що це безпрограшна операція російських спецслужб? Долженков втече, чудово, невдоволення владою забезпечено... Долженков залишиться в Одесі, його будуть за гроші громадян України охороняти від патріотів і акцій прямої дії - і знову невдоволення владою буде забезпечено... Цуцванг. Зателефонуйте Коломойському, він як гросмейстер пояснить вам, що це таке... Такий же цугцванг був з Куликовим полем в Одесі. Стоїть, відмінно. Розженуть, добре. Будуть під час розгону жертви, чудово!!! Так що? Відпустимо Долженкова? Адже Кірсанова уже відпустили... Володимире Зеленський, не думаю, що цей тренд приведе до успіху... І ще питання. Усі ці дії суддів йдуть від закону та їхнього попелу справедливості, яке стукає їм у серце, або це середньопримітивна операція країни агресора щодо гібридної дестабілізації України? Особисто я впевнений у другому варіанті", - резюмував Гордієнко.

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Нагадаємо, 2 травня 2014 року в Одесі під час масових заворушень загинули 48 осіб і понад 200 дістали поранення. Більшість загинули під час пожежі в Будинку профспілок. Правоохоронні органи відкрили близько десятка кримінальних проваджень, що стосуються різних фактів. Одне з найбільш резонансних з них - справа про події на Грецькій площі, де відбулися перші сутички між проросійськими і проукраїнськими активістами.

Громадянина Росії Євгена Мефьодова та українця Сергія Долженкова, яких 18 вересня 2017 року суд у м. Чорноморську Одеської області виправдав у "справі 2 травня" в частині подій на Грецькій площі, того ж дня затримали за новим обвинуваченням (частина 2 статті 110 КК України - посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

Прокуратура Одеської області 2 січня передала до Київського районного суду Одеси обвинувальний акт проти фігуранта "справи 2 травня" Сергія Долженкова. 20 лютого Прокуратура Одеської області передала до Київського районного суду Одеси обвинувальний акт проти фігуранта "справи 2 травня" Євгенія Мефьодова.

26 лютого Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України за результатами розслідування подій 2 травня 2014 року в Одесі повідомлено про підозру трьом колишнім керівникам структурних підрозділів ГУ МВС України в Одеській області.









