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16.08.19 09:00

Продавчиня ювелірного магазину в Чернівцях вкрала прикрас на мільйон гривень. Їй загрожує до 12 років з конфіскацією, - поліція

Працівники Чернівецького відділу поліції з'ясували, що продавчиня одного з ювелірних магазинів протягом місяця привласнювала цінні вироби. За скоєне їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Продавчиня ювелірного магазину в Чернівцях вкрала прикрас на мільйон гривень. Їй загрожує до 12 років з конфіскацією, - поліція

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецької області.

"Поліцейські встановили, що протягом місяця, з 14 липня по 14 серпня, 28-річна продавчиня одного з чернівецьких ювелірних магазинів привласнювала коштовні прикраси. Своїми діями жінка завдала власникам магазину збитків на суму понад 980 000 гривень", - йдеться в повідомленні.

За цим фактом слідчі Чернівецького відділу поліції почали кримінальне провадження за частиною 5 статті 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

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Поліцейські вилучили в жінки речові докази. Нині проводиться досудове розслідування.

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