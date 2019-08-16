Продавчиня ювелірного магазину в Чернівцях вкрала прикрас на мільйон гривень. Їй загрожує до 12 років з конфіскацією, - поліція

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецької області.

"Поліцейські встановили, що протягом місяця, з 14 липня по 14 серпня, 28-річна продавчиня одного з чернівецьких ювелірних магазинів привласнювала коштовні прикраси. Своїми діями жінка завдала власникам магазину збитків на суму понад 980 000 гривень", - йдеться в повідомленні.

За цим фактом слідчі Чернівецького відділу поліції почали кримінальне провадження за частиною 5 статті 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

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Поліцейські вилучили в жінки речові докази. Нині проводиться досудове розслідування.