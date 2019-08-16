"Слуга народу" пообіцяла зберегти Мінветеранів, - Геращенко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко.

"За наполяганням ветеранських рухів відбулася їхня зустріч із представниками депутатських груп. Тема - майбутнє комітету ветеранів. Ветеранські організації наполягають на його збереженні. Партія влади з цим поки що не погоджується, мотивуючи свою позицію розширенням повноважень комітету соцполітики. Ветеранські рухи справедливо зазначили, що питання ветеранів - це не лише соціальна сфера і пільги. Це має бути державна політика, яку мають спільно виробляти профільне міністерство і комітет. Ми відстоюємо таку саму позицію. ВР має чути ветеранів", - йдеться в повідомленні.

З позитивного Геращенко зазначила: "На цій зустрічі ми чітко почули від партії влади обіцянку, що профільне міністерство з питань ветеранів буде збережене!".

Також вона додала, що питання комітету ВР у справах ветеранів ще буде обговорюватися на підготовчій групі.

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