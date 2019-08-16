Від початку серпня на водоймах в Україні загинули 70 осіб, від початку року - 907, - ДСНС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Так, 15 серпня на Київщині, а саме - у с. Бобриця Києво-Святошинського району, водолазно-рятувальним відділенням у річці Ірпінь виявлено, вилучено з води та передано працівникам поліції тіло чоловіка 1992 року народження, який потонув ще 14 серпня.

15 серпня на Чорному морі в с. Затока Б-Дністровського району Одеської області під час купання зник юнак 2001 року народження. Водолази обстежили 700 м2 дна моря, проте зниклого не знайшли. Вже сьогодні, 16 серпня, пошуки продовжуються.

Ще один громадянин зник під час купання в Чорному морі у с. Лиман Татарбунарського району, а саме - на території курорту "Катранка". Його пошуки також продовжилися вранці 16 серпня.

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"Водночас дивом вдалося уникнути трагедії у Черкасах. Упродовж 15 серпня в місті зафіксовано 2 випадки порятунку людей, які не впорались з керуванням своїх плавзасобів. Спочатку в районі пляжу "Митницький", під час катання на дошці для сапсерфінгу, поривами вітру почало відносити на фарватер чоловіка 1989 року народження. Рятувальниками Черкаської міської комунальної аварійно-рятувальної служби його було доставлено на берег. Після цієї події менше ніж за годину на тому ж пляжі, перекинувся "каяк" із двома чоловіками, один з яких виявився громадянином Італії. Їх місцеві рятувальники також оперативно доставили на берег. В обох випадках потерпілі вчасно отримали необхідну допомогу та важливий життєвий урок", - йдеться в повідомленні.