"Святих не буває": Разумков пообіцяв карати депутатів-порушників від "Слуги народу"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю для "НВ".

На питання про те, що мають намір робити в партії "Слуга народу", якщо 5-10% нардепів, які увійшли до фракції, виявляться людьми, не готовими до депутатської діяльності, Разумков відповів: "Звичайно, наші депутати представляють український народ, і святих не буває, але саме дисциплінарні заходи - це перше, з чого ми почнемо, і їх ми пропишемо законодавчо. Якщо ви не ходите на роботу, вас звільняють - чому з депутатом має бути по-іншому? Висувала їх саме партія "Слуга народу", і ми несемо за них відповідальність, зокрема репутаційну".

Водночас Разумков закликав судити майбутніх депутатів за їхніми новими справами і вчинками.

"Можу обіцяти, що ми зробимо так, що в парламенті не буде недоторканних", - заявив глава "Слуги народу".

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Він нагадав, що його політсила має намір скористатися монобільшістю в Раді, щоб в перші тижні її роботи прийняти пакет дисциплінарних законопроєктів, серед іншого і закон про зняття депутатської недоторканності.