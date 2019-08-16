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16.08.19 11:20

Проти дружини експрезидента Киргизстану Атамбаєва порушили кримінальну справу

Дружина колишнього президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва Раїса стала фігуранткою кримінальної справи.

Проти дружини експрезидента Киргизстану Атамбаєва порушили кримінальну справу

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні я дізналася, що кримінальну справу порушено і проти мене", - заявила Атамбаєва журналістам у п'ятницю.

За її словами, кримінальну справу пов'язано з колишнім завідувачем відділом судової реформи та законності апарату президента Киргизії Манасом Арабаєвим.

"Я знала, що політика - брудна справа. Я навіть не знаю, де який суд розташований. Коли була першою леді, я працювала, щоб нікуди не втручатися", - додала Атамбаєва.

2 червня Держкомітет нацбезпеки (ДКНБ) Киргизстану за підозрою в корупції затримав Арабаєва, який був звільнений з посади в середині травня з формулюванням "у зв'язку з втратою політичної довіри".

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За даними спецслужби, Арабаєв, обіймаючи посаду в апараті президента, зловживав становищем в інтересах окремих злочинних груп, які здійснили рейдерське захоплення об'єктів підприємництва іноземних інвесторів у Бішкеку.

Арабаєв дав показання проти Раїси Атамбаєвої. За його словами, вона втручалася в судовий процес у справі однієї з будівельних компаній у Бішкеку, яка належала міжнародній гірничорудній організації "Сінхуа".

Неурядові організації Киргизстану і представники опозиції неодноразово вимагали відставки Арабаєва, заявляючи, що він контролює судову систему республіки і рішення, що виносяться судами, аж до особистої участі в написанні вироків.

Арабаєв був призначений на посаду завідувача судовим відділом експрезидентом Киргизстану Атамбаєвим, в зв'язку з чим представники НУО стверджували, що саме заввідділом контролював винесення судових рішень щодо опонентів колишнього глави держави.

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