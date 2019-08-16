Українське мовлення на окуповані території критично важливе, - Волкер

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Це дуже важливо (мовлення на окуповані території. - Ред.), оскільки, якщо ви живете на Донбасі чи в Криму, то не маєте доступу навіть до цього "божевільного", контрольованого олігархами українського медіапростору. Ви дійсно отримуєте тільки російську пропаганду. Так само у вас немає чіткого розуміння, як цей конфлікт бачать ззовні. Яка підтримка людей на цих окупованих територіях. Яка підтримка щодо відновлення суверенітету України - одностайна підтримка в усьому світі", - сказав Волкер.

Волкер підкреслив, що жителям окупованих територій важливо знати "що роблять українці, намагаючись "зшити" країну, що роблять для розвитку, реформування, для особистої свободи і свободи слова, для економіки, для пенсій".

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"Все це сприймають через російські маніпуляції, які виставляють Україну "дияволом","фашистами", кажуть про "агресивність" і "насильство". А Росію подають як рятівника, що, звичайно ж, є протилежним тому, що відбувається насправді", - зазначив Волкер.

Також він додав, що жителям окупованих територій потрібен доступ "до реальної інформації, щоб мати уявлення про те, що відбувається".

Нагадаємо, 4 липня Національна рада з питань телебачення і радіомовлення видала 22 ліцензіатам 25 дозволів на тимчасове мовлення на території проведення ООС і на кордоні з Кримом.