Воїн 72-ї ОМБр Василь Євстегнєєв загинув у ніч на 15 серпня в районі Золотого

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У ніч із 14 на 15 серпня в районі населеного пункту Золоте Луганської області від вогнепального осколкового поранення, несумісного з життям, загинув Василь Володимирович Євстегнєєв, 1980 року народження, солдат, командир відділення 72-ї окремої механізованої бригади, житель села Дорожинка Вільшанського району Кіровоградської області .

Про дату і час похорону буде повідомлено додатково. У нього залишилися дві доньки.

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Нагадаємо, за даними Міноборони, оприлюдненими 15 серпня, "із 23:30 (14 серпня. - Ред.) у напрямку із Золотого-5 ворог відкрив прицільний вогонь по наших захисниках н.п. Хутір Вільний. Застосовуючи гранатомети і великокаліберні кулемети, російські окупанти вбили українського воїна. Унаслідок обстрілу дістав поранення, несумісні з життям, один наш герой, 1980 р.н.".