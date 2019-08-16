Запобіжний захід Гримчаку, імовірно, обиратимуть у Чернігові, - адвокатка Матяш

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомила адвокатка Тетяна Матяш.

Вона зауважила, що після того, як клопотання буде вручено, "ми побачимо, який саме суд його розглядатиме. Попередньо мені слідчий сказав, що буде, можливо, чернігівський суд, але не точно. Коли буде обрання запобіжного заходу, я вам сказати не можу, бо це дуже довга процедура. Треба відвезти клопотання, подати, відвезти їх туди (слідчого, прокурора, Гримчака. - Ред.). Можливо, це буде сьогодні ввечері або навіть завтра", - сказала Матяш.

За словами адвоката, вчора ввечері Гримчаку було вручено підозру за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України.

Також Матяш додала, що наразі Гримчак перебуває в ізоляторі тимчасового тримання на Косогірному провулку в Києві.

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Нагадаємо, заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрія Гримчака і його помічника затримали за вимагання хабаря $1,1 млн за "сприяння у вирішенні питань".

Генпрокурор Юрій Луценко на своїй сторінці в Фейсбук повідомив, що Гримчак і його помічники "вимагали гроші за вплив на рішення судів і чиновників Мінкультури для ухвалення замовних рішень".

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і тимчасово переміщених осіб заявило про те, що затримання Гримчака не стосується діяльності міністерства і не пов'язане з виконанням ним посадових обов'язків як заступника міністра. У міністерстві уточнили, що повідомлення про затримання "помічника заступника міністра" не є коректним, оскільки в штатному розкладі МінТОТ немає посади "помічник заступника міністра".

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