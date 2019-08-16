Разумков про засади мовної політики: Державну мову потрібно підтримувати, але діяти механізмом пряника

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю НВ.

Разумков прокоментував запитання журналіста про те, чи піде тепер у минуле культурна політика часів Петра Порошенка - мовні квоти, заборона російських соцмереж, обмеження книжкової продукції з Росії.

"Я прихильник того, щоб підтримувати українську державну мову, але діяти механізмом пряника, як і говорив президент Зеленський. Наприклад, введення пільг на виробництво україномовного телевізійного контенту, пільг для бізнесу, який створює україномовний контент", — заявив у відповідь Разумков.

Він також прокоментував своє нещодавнє інтерв'ю російському виданню Коммерсант. "Я теж не давав інтерв'ю російським ЗМІ дуже давно, але, якщо ми з вами говоримо про підходи, я готовий спілкуватися і співпрацювати із засобами масової інформації, які не шкодять моїй країні", — заявив лідер партії "Слуга народу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рабінович і Разумков посперечалися про мову на підготовчому засіданні: "Мої виборці говорять російською мовою", - "Ми у Верховній Раді ... Проситиму вимикати мікрофон". ВIДЕО

А у відповідь на запитання про те, людиною якої культури він вважає себе в багатомовній і багатокультурній Україні як людина російськомовна, Разумков відповів: "А Микола Гоголь — російський чи український письменник? […] Я думаю, все ж ми настільки багатокультурна нація, що з урахуванням нашої історії у нас не може бути якоїсь однієї культури. Ми всі з вами ходили ще в радянські школи, де прекрасно вчили разом і Шевченка, і Пушкіна, читали Булгакова і Гоголя".