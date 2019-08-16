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16.08.19 12:28

МОЗ збільшило кількість бзеплатних препаратів за програмою "Доступні ліки"

Міністерство охорони здоров'я України розширило перелік лікарських засобів, що підлягають реімбурсації за урядовою програмою "Доступні ліки".

МОЗ збільшило кількість бзеплатних препаратів за програмою "Доступні ліки"

У новій редакції Реєстру кількість ліків, які пацієнти із серцево-судинними захворюваннями, діабетом II типу і хворі на бронхіальну астму можуть отримати безкоштовно, збільшилася на 14 позицій, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Нацслужби здоров'я України.

Нова редакція Реєстру містить 254 лікарські засоби, що підлягають реімбурсації. З них за нозологіями: 195 - для лікування серцево-судинних захворювань, 45 - діабету ІІ типу, 14 - бронхіальної астми.

"Всі процеси при формуванні Реєстру лікарських засобів, які підлягають реімбурсації відбулися в електронному форматі. Це забезпечило чіткі і прозорі правила для всіх учасників, зробило процеси швидшими та зручнішими. І це сприяло тому, що в результаті спільної роботи ми отримали Реєстр, у якому зросла кількість лікарських засобів, безоплатних для пацієнта", - сказав глава НСЗУ Олег Петренко.

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До Реєстру лікарських засобів, що підлягають реімбурсації, входять не тільки ліки вітчизняних фармацевтичних виробників, але і країн ЄС, Ізраїлю. Станом на 15 серпня з 5,2 млн виписаних електронних рецептів погашено за програмою 4,2 млн.

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