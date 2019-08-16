МОЗ збільшило кількість бзеплатних препаратів за програмою "Доступні ліки"

У новій редакції Реєстру кількість ліків, які пацієнти із серцево-судинними захворюваннями, діабетом II типу і хворі на бронхіальну астму можуть отримати безкоштовно, збільшилася на 14 позицій, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Нацслужби здоров'я України.

Нова редакція Реєстру містить 254 лікарські засоби, що підлягають реімбурсації. З них за нозологіями: 195 - для лікування серцево-судинних захворювань, 45 - діабету ІІ типу, 14 - бронхіальної астми.

"Всі процеси при формуванні Реєстру лікарських засобів, які підлягають реімбурсації відбулися в електронному форматі. Це забезпечило чіткі і прозорі правила для всіх учасників, зробило процеси швидшими та зручнішими. І це сприяло тому, що в результаті спільної роботи ми отримали Реєстр, у якому зросла кількість лікарських засобів, безоплатних для пацієнта", - сказав глава НСЗУ Олег Петренко.

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До Реєстру лікарських засобів, що підлягають реімбурсації, входять не тільки ліки вітчизняних фармацевтичних виробників, але і країн ЄС, Ізраїлю. Станом на 15 серпня з 5,2 млн виписаних електронних рецептів погашено за програмою 4,2 млн.