"Я не відкидаю, що та ідеологія і стиль управління, яку започаткував у своїх діях президент Зеленський, приведе нас до нового Майдану", - Безсметний

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
"Я не відкидаю, що та ідеологія і стиль управління, яку започаткував у своїх діях президент Зеленський, приведе нас до нового Майдану", - сказав він.
Безсмертний вважає, що в Україні не буде економічного протесту, а швидше політичний.
"Тут домінуватиме політика, але особливість моменту - що ця політика буде з револьвером, бо зброї дуже багато. Тоді будуть не сотні смертей, а тисячі. І перший, хто це має усвідомлювати, - це президент. Люди в нас не вміють голосувати, проте вміють виходити на майдани. Це наша національна особливість", - зазначив політик.
Повний текст інтерв'ю читайте тут.
Нагадаємо, 14 серпня Зеленський звільнив Романа Безсмертного з посади представника України в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі.