ДТП на трасі "Київ-Чоп": 6-річний хлопчик загинув на місці, ще двоє дітей і троє дорослих госпіталізовані

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні відділу комунікації поліції Львівської області.

За даними поліції, ДТП сталася сьогодні, 16 серпня, близько 9.30 на автодорозі "Київ-Чоп" на перехресті на в'їзді в місто Буськ.

Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулися автомобілі "Опель Вектра" і "Тойота Королла", якими керували жителі Бузького району.

"Унаслідок зіткнення від травм на місці пригоди помер шестирічний хлопчик – пасажир "Опеля". Крім того, тілесні ушкодження дістали п'ять осіб - водії і пасажири транспортних засобів, з яких двоє - діти 5 і 9 років. Всі вони госпіталізовані в місцеву лікарню, зараз медики встановлюють їм діагнози", - сказано в повідомленні.

Також читайте: Унаслідок потрійної ДТП на Львівщині госпіталізовано сімох осіб, зокрема двох дітей, - ОДА

На місці події працює поліція, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.