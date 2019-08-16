Війна на Донбасі - не "внутрішній конфлікт через сепаратизм". РФ утримує і керує військовими формуваннями, - Волкер

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю Радіо Свобода.

"Росія керує військовими формуваннями (на Донбасі. – Ред.), вона надсилає кадрових військових та фінансує збройні формування; це вона надсилає контрактників через фірму у Санкт-Петербурзі, платить за роботу місцевих органів.

Росія надає своїх розвідників та керує своїми ставлениками. Тому це аж ніяк не "внутрішній конфлікт через сепаратизм". Це Росія, яка все це робить", - сказав Волкер і додав, що правильне сприйняття і розуміння цього широкою громадськістю є надзвичайно важливим.

Він нагадав, що за час конфлікту на Донбасі загинуло понад 10 000 осіб, а сам конфлікт змінив життя кількох мільйонів людей: "Це трагедія – і вони не забуті! Ми щиро хочемо, щоб було знайдено рішення. Росія продовжує залишатися головним рушієм цього конфлікту, вона керує військовими силами, розвідкою, економікою. Здійснює контроль за місцевими структурами. І якщо Росія лише погодиться, щоб територіальна цілісність України була відновлена – був би мир. Була б можливість відновити економіку. Було б об’єднання сімей. Було б усе, що ми хочемо бачити, щоб повернути нормальне життя".

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Спецпредставник Держдепу США в Україні також висловив сподівання, що зрештою Росія це зробить.

"Не думаю, що те, що Росія робить в Україні, окуповуючи ці території, хоч якось відповідає російським інтересам. Як на мене, насправді це завдало шкоди Росії і допомогло згуртувати Україну як державу. Національна ідентичність в України сильніша, ніж будь-коли; прозахідна, проєвропейська, пронатовська ідентичність в Україні теж сильніша, ніж будь-коли. І тому я не думаю, що те, що Росія робить, їй допомагає. І в будь-якому випадку, сподіваюся, вони врешті зупиняться і ми зможемо повернути мир людям, які там (на Донбасі – ред.) живуть".