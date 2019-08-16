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16.08.19 13:35

Затонулий танк і четверо загиблих найманців РФ: окупанти на Донбасі інтенсивно проводять бойову підготовку, - ГУР

Російське окупаційне командування нарощує інтенсивність заходів бойової підготовки в з'єднаннях і частинах 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК.

Затонулий танк і четверо загиблих найманців РФ: окупанти на Донбасі інтенсивно проводять бойову підготовку, - ГУР

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це повідомляє ГУР.

За даними української розвідки, більшість занять на полігонах проводиться ними без належної підготовки та з грубими порушеннями заходів безпеки, що призводить до зростання кількості випадків втрат бойової техніки та загибелі і травмувань особового складу.

Так, 13 серпня ц.р. під час відпрацювання у танковому підрозділі окупантів питань подолання (форсування) водної перешкоди один танк затонув, а через незадовільний рівень організації російськими офіцерами евакуації екіпажу, загинуло четверо військовослужбовців. Російське окупаційне командування намагається приховати цю подію.

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Водночас, в окремих підрозділах окупантів продовжується практика формального проведення бойової підготовки, у т.ч. ротних (батарейних) тактичних навчань, з наданням російському командуванню постановочних фото звітів та фіктивних документів на списання боєприпасів і пального для "підтвердження" нібито проведених заходів.

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