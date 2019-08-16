Якщо ціну на газ для Луганської ТЕС не знизити, область буде повністю паралізована, - Москаль

Про це заявив колишній голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадій Москаль в ефірі 112 каналу, повідомляють Українські новини.

Геннадій Москаль нагадав, що через перекриття Росією поставок вугілля в Україну, Луганська електростанція змушена була перейти на використання газу для виробництва електроенергії. Інших шляхів поставок вугілля, крім як з Росії, на ТЕС немає, і в області склалася загрозлива ситуація.

"Сьогодні стоїть проблема виживання Луганській області. Я як колишній голова військово-цивільної адміністрації не можу залишити це без уваги. З 1 червня наші дипломати, наші політики з нової влади так закрутили, що Росія припинила подачу вугілля, а вугілля доставити на ТЕЦ "Щастя" неможливо з іншого боку, тільки з Росії. Тобто, люди можуть залишитися зовсім без світла, без роботи", - заявив Москаль.

Він зазначив, що запаси вугілля на Луганській ТЕС закінчилися і з 29 липня вона змушена була перейти на газ. Однак, якщо продавати електроенергію населенню за нинішньою ціною на газ, платіжки зростуть у кілька разів. Тому, на думку Москаля, уряд, знизивши ціни на газ для Луганської ТЕС, ухвалив єдине правильне рішення, чим врятував жителів області.

"Кабмін прийняв вогонь сьогодні на себе. Я не прихильник Гройсмана і не є прихильником Кабміну. ​​Це єдине правильне рішення за всю його роботу, яку я сьогодні бачу. Так, дійсно, це б все лягло в платіжки громадян. Якби не знизили ціну на газ, люди б розорилися", - сказав Москаль.

Москаль також додав, що для вирішення проблеми постачання вугілля на Луганську ТЕС, необхідно добудувати Кременецьку підстанцію і залізницю в це місто, однак нова влада цим не займається.

"Почали будувати Кременецькупідстанцію. І потрібно добудувати залізницю в Кременець Луганській області. Однак ніхто цим, ні уряд, ні нова влада, ніхто цим не займається", - сказав Москаль.

Нагадаємо, 29 липня Луганська ТЕС перейшла на використання газу замість вугілля під час виробництва електроенергії. Причиною цього стало блокування поставки антрациту на ТЕС з території Росії.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні уряду 14 серпня заявив, що держава в порядку надзвичайної ситуації знижує ціну на газ для Луганської ТЕС, оскільки якщо газ буде надходити за комерційною ціною, то вартість електроенергії для жителів області зросте в кілька разів, а в регіоні і без цього достатньо проблем.