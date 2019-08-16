Кримського активіста Балуха етапували з колонії в московське СІЗО, - адвокатка Дінзе

Про це 16 серпня Крим.Реалії повідомила його адвокатка Ольга Дінзе, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні нами було встановлено, що його вивезли в Москву в Слідчий ізолятор № 2. Однак не зрозуміло, який саме. Або це "Лефортово", або це "Бутирка". Більше ніяких відомостей нам не повідомляли. Мені стало про це відомо вранці від сестри, якій повернувся лист. Потім ми уточнили інформацію і нам адміністрація колонії сказала, що його дійсно етапували в слідчий ізолятор", – сказала Дінзе.

Причини, з яких Балуха етапували до Москви, їй не відомі.

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У пресслужбі управління ФСВП Росії по Тверській області Крим.Реалії сказали, що не можуть ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію, пославшись на закон "Про персональні дані".

3 серпня стало відомо, що Володимира Балуха в російській колонії № 4 міста Торжок знову помістили в штрафний ізолятор.

Нагадаємо, підконтрольний Кремлю "Верховний суд" окупованого Криму засудив Балухадо 4 років і 11 місяців колонії і штрафу в розмірі 10 тис. рублів (близько 4 тис. грн) за сукупністю двох кримінальних справ.

25 січня підконтрольний Росії "Керченський міський суд" відмовив українському активісту Володимиру Балуху в умовно-достроковому звільненні.

Український політв'язень Володимир Балух із 29 березня 2019 року перебуває в ІК-4 м. Торжок Тверської області (ФКУ ІК-4 УФСІН Росії у Тверській області). Володимир Балух своєї згоди на переведення в РФ не давав. Кримська правозахисна група заявила, що етапування Володимира Балуха в РФ порушує ст. 49 IV Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка забороняє переміщення жителів окупованих територій на територію країни-окупанта.