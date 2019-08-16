Ватажок найбільшого ізраїльського наркокартелю втік під час екстрадиції в аеропорту "Бориспіль", - прокуратура

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

"Утікач перебував у міжнародному розшуку та був затриманий у Києві в березні поточного року. 15.08.2019 мала відбутися його фактична передача на запит компетентних органів іноземної держави. Проте в аеропорту під час супроводження СБУ іноземець зник. За фактом його втечі наразі зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 393 (втеча з місця позбавлення волі або з-під варти) КК України.Тривають першочергові слідчі дії", - йдеться в повідомленні.

"СБ України проводить службове розслідування за фактом втечі із приміщення міжнародного аеропорту "Бориспіль" громадянина Ізраїлю Амоса Дов Сільвера під час проведення екстрадиційних процедур. Співробітники Служби, які відповідали за виконання цих заходів, відсторонені від виконання службових обов’язків на час перевірки. Представники СБУ, які безпосередньо брали участь у процедурі екстрадиції, наразі надають пояснення Управлінню внутрішньої безпеки СБ України. Оперативні підрозділи української спецслужби проводять роботу щодо розшуку та затримання іноземного громадянина", - йдеться в повідомленні СБУ.

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Як повідомлялося, в березні поточного року в Києві був затриманий громадянин США і Держави Ізраїль, розшукуваний за організацію потужного міжнародного наркокартелю. Ізраїльські правоохоронці надіслали запит у прокуратуру Києва з проханням видати цього зловмисника. Громадянин з подвійним громадянством розшукується компетентними органами Ізраїлю за звинуваченням в управлінні потужною злочинною організацією, яка налагодила масовий збут наркотичних речовин з використанням популярних месенджерів та соціальних мереж, залученні неповнолітніх до використання небезпечних наркотиків і участі в інших злочинах, скоєних злочинною організацією. Злочини є екстрадиційними і термін давності притягнення до кримінальної відповідальності за їхнє скоєння не минув.

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