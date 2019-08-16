Ватажок найбільшого ізраїльського наркокартелю, затриманий у Києві, утік в аеропорту "Бориспіль" під час його екстрадиції, - прокуратура

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

"Утікач перебував у міжнародному розшуку та був затриманий у Києві в березні поточного року. 15.08.2019 мала відбутися його фактична передача на запит компетентних органів іноземної держави. Проте в аеропорту під час супроводження СБУ іноземець зник. За фактом його втечі наразі зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 393 (втеча з місця позбавлення волі або з-під варти) КК України.Тривають першочергові слідчі дії", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, в березні поточного року в Києві був затриманий громадянин США і Держави Ізраїль, розшукуваний за організацію потужного міжнародного наркокартелю. Ізраїльські правоохоронці надіслали запит у прокуратуру Києва з проханням видати цього зловмисника. Громадянин з подвійним громадянством розшукується компетентними органами Ізраїлю за звинуваченням в управлінні потужною злочинною організацією, яка налагодила масовий збут наркотичних речовин з використанням популярних месенджерів та соціальних мереж, залученні неповнолітніх до використання небезпечних наркотиків і участі в інших злочинах, скоєних злочинною організацією. Злочини є екстрадиційними і термін давності притягнення до кримінальної відповідальності за їхнє скоєння не минув.

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