Справа Гримчака є барометром, як правоохоронні органи збираються боротися з корупцією за президента Зеленського, - Бутусов

Про це пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у статті "Справа Гримчака: ганьба, боротьба з корупцією та боротьба за піар правоохоронних структур, яка заплутує справу".

Він зазначає: "Чи дійде справа Гримчака до вироку? А ось це велике питання, оскільки НАБУ, СБУ та УСР ГПУ діяли зі страшненним поспіхом".

Журналіст вказав на 6 парадоксів обвинувачення:

Парадокс 1. СБУ і ГПУ заявили про хабар - стаття 368, і зловживання службовим становищем - стаття 369, однак підозру висунуто за статтею 190 - шахрайство. Абсурд. Адже стаття 190 не належить до підслідності ні НАБУ, ні СБУ, шахраями займається поліція і Державне бюро розслідувань, і туди треба було відразу передавати справу. Інакше порушується стаття 216 процесуального кодексу.

Парадокс 2. Управління спецрозслідувань займається справами Майдану, і щоб отримати санкцію на проведення проти Гримчака прослушки і наружки, Гримчака прокурори зробили фігурантом справи ... про замах на вбивство Тетяни Чорновол, відкритої в 2014 році! Насправді, отримавши свідчення протиправних дій Гримчака, прокурори були зобов'язані передати її за підслідністю і відкрити нову справу, закон чітко передбачає кого і як треба слухати.

Парадокс 3. Потерпілий, який заявив про те, що Гримчак шахрайським шляхом вкрав у нього 50 тисяч доларів, і вимагав гроші, - це Максим Святненко, який уже фігурував як потерпілий у двох антикорупційних справах щодо двох суддів, які вело НАБУ. Також Святненко офіційно подавався на конкурс у НАБУ. Очевидно, що Святненко - агент НАБУ під прикриттям, який вийшов на Гримчака ініціативно. Але така діяльність називається за нашими законами "провокацією хабаря", що також є порушенням. Особисто я вважаю, що провокація хабаря має бути в певному форматі узаконена, але на цей момент цього нема.

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Парадокс 4. Від самого початку розслідування про шахрайство НАБУ, СБУ та УСР ГПУ не мали права продовжувати розслідування. Вони зобов'язані були негайно передати справу в ДБР, це їхня підслідність. Порушення підслідності - це серйозне процесуальне порушення і аргумент для адвокатів.

Парадокс 5. Однак ДБР також не має підстав проводити розслідування, оскільки Гримчак діяв у цій справі не як приватна особа, а як державний діяч, і, за даними НАБУ, вирішив одне з питань Святненка. Тобто це зловживання службовим становищем, і отже, справа має бути в... Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, яка й мала від початку отримати справу.

Парадокс 6. За другим епізодом із затриманням на хабарі Гримчака не висунуто підозри жодному чиновнику. Тобто в пресрелізі сказано, що гроші дано за отримання дозволу від Міністерства культури, але немає підозрюваних чиновників! Тобто заявлено, що корупційна схема є, але видається так, що Гримчак не збирався нібито нічого вирішувати, вирішив обдурити того, хто дав хабар, і нічого не робити, ні з ким не зв'язуватися і не вирішувати питань. Незрозуміло, що і з ким було вирішено у Верховному Суді.

"Я думаю, що ця справа - хороша профілактика того, що брати хабарі чиновникам не можна, що каратимуть, провокуватимуть тощо. Але якщо боротьба з корупцією вестиметься за допомогою суперечливих пресрелізів, чиновники не отримуватимуть вироків, якщо справи будуть потім розвалюватися, незважаючи на прослушку, це призведе до втрати довіри до держави так само, як коли за Порошенка відкривалися гучні політичні справи, робилися заяви, а на виході справи розвалювалися через формальні причини", - резюмував Бутусов.

Нагадаємо, заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрія Гримчака і його помічника затримали за вимагання хабаря $1,1 млн за "сприяння у вирішенні питань".

Генпрокурор Юрій Луценко на своїй сторінці в Фейсбук повідомив, що Гримчак і його помічники "вимагали гроші за вплив на рішення судів і чиновників Мінкультури для ухвалення замовних рішень".

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і тимчасово переміщених осіб заявило про те, що затримання Гримчака не стосується діяльності міністерства і не пов'язане з виконанням ним посадових обов'язків як заступника міністра. У міністерстві уточнили, що повідомлення про затримання "помічника заступника міністра" не є коректним, оскільки в штатному розкладі МінТОТ немає посади "помічник заступника міністра".

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