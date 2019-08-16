Учні 9 та 10 класів вивчатимуть фінансову грамотність за новими підручниками, - Міносвіти

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства освіти і науки України.

"Програму, навчальний посібник та робочий зошит "Фінансова грамотність. Фінанси. Що? Чому? Як?" було створено 2019-го. Вони повністю враховують зміни в фінансовій галузі за останні 5 років. Так, є блоки про основні права споживачів фінансових послуг, правила безпечної роботи з платіжними картками, криптовалюти, електронні гроші, платіжні інтернет-інструменти тощо" , - заявили в Міносвіти.

У розробці матеріалів взяли участь фахівці Міносвіти, Проекту USAID "Трансформація фінансового сектора", Університету банківської справи і кілька експертів.

Посібник складається з 5-ти розділів та 25-ти тем. З нього учні дізнаються про сучасну фінансову систему, фінансові установи та їхні послуги. За підсумками курсу школярі зможуть навчитись ефективно управляти власними фінансами та відповідально користуватись фінансовими послугами.

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"1 вересня українським школярам буде запропоновано курс фінансової грамотності, який не поступається найкращим курсам Європи та США. Працюючи над цим проєктом разом з МОН, ми мали на меті навчити наступні покоління українців тому, як, коли та чому потрібно користуватися фінансовими послугами. Ми сподіваємося, що цей курс стане основою для реалізації Національної стратегії підвищення фінансової грамотності в Україні", – підкреслив Роберт Бонд, керівник Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".

За даними Міносвіти, курс "фінансова грамотність" викладають зараз у 1200 школах по всій країні.