Учні 9 та 10 класів вивчатимуть фінансову грамотність за новими підручниками, - Міносвіти

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства освіти і науки України.
"Програму, навчальний посібник та робочий зошит "Фінансова грамотність. Фінанси. Що? Чому? Як?" було створено 2019-го. Вони повністю враховують зміни в фінансовій галузі за останні 5 років. Так, є блоки про основні права споживачів фінансових послуг, правила безпечної роботи з платіжними картками, криптовалюти, електронні гроші, платіжні інтернет-інструменти тощо" , - заявили в Міносвіти.
У розробці матеріалів взяли участь фахівці Міносвіти, Проекту USAID "Трансформація фінансового сектора", Університету банківської справи і кілька експертів.
Посібник складається з 5-ти розділів та 25-ти тем. З нього учні дізнаються про сучасну фінансову систему, фінансові установи та їхні послуги. За підсумками курсу школярі зможуть навчитись ефективно управляти власними фінансами та відповідально користуватись фінансовими послугами.
"1 вересня українським школярам буде запропоновано курс фінансової грамотності, який не поступається найкращим курсам Європи та США. Працюючи над цим проєктом разом з МОН, ми мали на меті навчити наступні покоління українців тому, як, коли та чому потрібно користуватися фінансовими послугами. Ми сподіваємося, що цей курс стане основою для реалізації Національної стратегії підвищення фінансової грамотності в Україні", – підкреслив Роберт Бонд, керівник Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".
За даними Міносвіти, курс "фінансова грамотність" викладають зараз у 1200 школах по всій країні.