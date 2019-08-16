Кучма обговорив із главою СММ ОБСЄ Чевіком недотримання режиму тиші на Донбасі, - Оліфер

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook повідомили прессекретарка представника України в ТКГ, другого президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер

"У розмові йшлося про хід виконання Мінських домовленостей і підготовку до наступного засідання ТКГ в Мінську, яке заплановане на 21 серпня. Питання безпеки на цій зустрічі буде серед головних.

Особливу увагу приділено недотриманню режиму тиші з боку НЗФ ОРДЛО, перш за все - трагічних інцидентів, унаслідок яких загинули українські військовослужбовці", - написала вона.

Також, за словами Оліфер, сторони обговорили процес підготовки до ремонту моста в Станиці Луганській, наголосивши на важливості відновлення цього переходу.

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7 серпня начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що шість українських воїнів загинули, ще дев'ять поранені з початку перемир'я на Донбасі. Зокрема, 6 серпня, в районі проведення операції об'єднаних сил на Донбасі через обстріл з боку найманців РФ четверо українських військових дастали поранення, несумісні з життям. 10 серпня один воїн (Роман Романенко) загинув, один був поранений, найманці РФ тринадцять разів порушили перемир'я на Донбасі. Згодом його тіло передали українській стороні. 13 серпня в лікарні помер український воїн Дмитро Дашковець, поранений у районі Широкиного. У ніч на 15 серпня загинули українські воїни Костянтин Гаврик, Олексій Попко, Олександр Колбун, Василь Євстегнєєв.