Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
16.08.19 16:34

Московський суд відмовився виконати рішення Міжнародного трибуналу щодо звільнення шести українських моряків

Апеляційна інстанція Московського міського суду розглянула апеляційні скарги адвокатів першої групи з шести військовополонених українських моряків. Незважаючи на рішення Міжнародного трибуналу, суд відмовився їх звільнити.

Московський суд відмовився виконати рішення Міжнародного трибуналу щодо звільнення шести українських моряків

Про це повідомив в Facebook координатор адвокатів військовополонених моряків Микола Полозов, інформує Цензор.НЕТ.

"Стороною захисту було заявлено про необхідність виконання наказу Міжнародного трибуналу ООН з морського права про негайне звільнення 24 українських військових моряків, про порушення Конвенції ООН з морського права, а також про порушення норм міжнародного гуманітарного права, в тому числі ІІІ Женевської конвенції 1949 р. "Про поводження з військовополоненими" в частині умов утримання військових моряків", - написав Полозов.

Водночас слідчий і прокурор наполягали, що підстави, за якими обирався і продовжувався запобіжний захід, не змінилися і не відпали.

Дивіться також: Правозахисники встановили 121 капкан на Приморському бульварі в Одесі на підтримку в'язнів Кремля. ВIДЕО

Ця позиція повністю задовольнила суддю Задорожну З.О., і та залишила постанову Лефортовського районного суду без зміни, а апеляційні скарги захисту без задоволення.

Московський суд відмовився виконати рішення Міжнародного трибуналу щодо звільнення шести українських моряків 01
Московський суд відмовився виконати рішення Міжнародного трибуналу щодо звільнення шести українських моряків 02

Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал ООН з морського права ухвалив рішення у справі українських полонених моряків, яких Росія затримала в Керченській протоці. Він зобов'язав РФ повернути кораблі і відпустити українських моряків на період розгляду справи.

Згодом США підтримали рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права щодо звільнення затриманих Росією українських моряків.

У Росії рішення трибуналу не визнають. Мовляв, суд не має права цього вимагати, оскільки інцидент у Керченській протоці не належить до юрисдикції цього суду.

26 червня Росія таки подала в Міжнародний трибунал ООН з морського права звіт про виконання рішення про звільнення українських моряків і кораблів.

Читайте: Клімкін про ноту РФ: "Ми чітко написали, що готові далі розмовляти"

Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, щоприкордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

30 листопада моряків перевезли в Москву: 21 українця доставили в московський СІЗО "Лефортово", трьох поранених - у "Матроську тишу".

Термін досудового слідства у справі був продовжений до серпня 2019 року.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100