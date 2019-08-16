Московський суд відмовився виконати рішення Міжнародного трибуналу щодо звільнення шести українських моряків

Про це повідомив в Facebook координатор адвокатів військовополонених моряків Микола Полозов, інформує Цензор.НЕТ.

"Стороною захисту було заявлено про необхідність виконання наказу Міжнародного трибуналу ООН з морського права про негайне звільнення 24 українських військових моряків, про порушення Конвенції ООН з морського права, а також про порушення норм міжнародного гуманітарного права, в тому числі ІІІ Женевської конвенції 1949 р. "Про поводження з військовополоненими" в частині умов утримання військових моряків", - написав Полозов.

Водночас слідчий і прокурор наполягали, що підстави, за якими обирався і продовжувався запобіжний захід, не змінилися і не відпали.

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Ця позиція повністю задовольнила суддю Задорожну З.О., і та залишила постанову Лефортовського районного суду без зміни, а апеляційні скарги захисту без задоволення.





Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал ООН з морського права ухвалив рішення у справі українських полонених моряків, яких Росія затримала в Керченській протоці. Він зобов'язав РФ повернути кораблі і відпустити українських моряків на період розгляду справи.

Згодом США підтримали рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права щодо звільнення затриманих Росією українських моряків.

У Росії рішення трибуналу не визнають. Мовляв, суд не має права цього вимагати, оскільки інцидент у Керченській протоці не належить до юрисдикції цього суду.

26 червня Росія таки подала в Міжнародний трибунал ООН з морського права звіт про виконання рішення про звільнення українських моряків і кораблів.

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Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, щоприкордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

30 листопада моряків перевезли в Москву: 21 українця доставили в московський СІЗО "Лефортово", трьох поранених - у "Матроську тишу".

Термін досудового слідства у справі був продовжений до серпня 2019 року.