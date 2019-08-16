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16.08.19 16:12

"На Кобзона схожий": у мережі висміяли пам'ятник ватажкові "ДНР" Захарченку. ФОТО

Пам'ятник ватажкові "ДНР" Олександру Захарченку викликав хвилю негативу навіть у прихильників "республіки".

"На Кобзона схожий": у мережі висміяли пам'ятник ватажкові "ДНР" Захарченку. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Остров".

Раніше повідомлялося, що окупаційна влада вирішила створити на місці загибелі ватажка "ДНР" Олександра Захарченка масштабний меморіальний комплекс.

Сьогодні в соцмережах у низці пабліків було оприлюднено фото пам'ятника Захарченкові з підписом "Скоро в Донецьку".

На Кобзона схожий: у мережі висміяли памятник ватажкові ДНР Захарченку 01

Реакція в сепаратистських групах не забарилась: "Взагалі не схожий!", "Жах!", "В руках у нього має бути куряча ніжка", "Чо ви з Батьою сотворили?", "Скульптора на мило!", "Я так зрозумів, пам'ятник Сашкові зробили українські ДРГ?", "Це колишній Ленін?", "На містера Біна схожий. Захар був інший", "На Кобзона схожий".

Нагадаємо, 31 серпня 2018 року ватажок донецьких терористів Олександр Захарченко був ліквідований внаслідок вибуху біля кафе "Сепар" у центрі окупованого Донецька. Він помер у лікарні від ран.

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