ГПУ призупинила розслідування проти активіста Майдану Бубенчика, - Горбатюк

Про це керівник управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк повідомив "Громадському", інформує Цензор.НЕТ.

"Так, слідство призупинено у зв’язку з виконанням міжнародно-правового доручення, відповідно до п. 3 ч. 1 ст 280 Кримінального процесуального кодексу", — зазначив Горбатюк.

Наразі рішення про передачу обвинувального вироку щодо Бубенчика й клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності не подавалися.

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Нагадаємо, правоохоронні органи 3 квітня 2018 року затримали активіста Майдану, Народного героя України, екс-бійця "Дніпро-1" Івана Бубенчика за підозрою у вбивстві бійців спецпідрозділу "Беркут" на Майдані.

Пізніше ГПУ зняла обвинувачення з Бубенчика за статтею умисне вбивство (стаття 115 КК), залишивши ст. 348 (посягання на життя співробітника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) і ч. 1 ст. 263 (придбання та носіння вогнепальної зброї і боєприпасів без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України.

Вперше про свою участь на Майдані 20 лютого 2014 року Бубенчик розповів у документальному фільмі "Бранці". Він показав, як потрапив у будівлю консерваторії і як отримав автомат і звідки почав стріляти. Бубенчик заявляє, що одним автоматом створив ефект 20-40 автоматів.

В цей же час вийшов фільм hromadske.ua "Злам", де він також заявив, що 20 лютого 2014 року стріляв у силовиків із консерваторії. Таким чином, за його словами, він сподівався змусити підрозділи "Беркута" і Внутрішніх військ відступити з площі.

У лютому 2016 року Генпрокуратура України вела розслідування за заявою І.Бубенчика про те, що він убив двох беркутівців 20 лютого 2014 року. С.Горбатюк тоді повідомив, що слідство має визначити, чи було це вбивство, чи самооборона.

У травні 2018 року Печерський районний суд Києва відпустив на поруки депутатів від "Блоку Петра Порошенко" Олега Петренка і Андрія Денисенка активіста Майдану Івана Бубенчика.