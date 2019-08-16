Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
16.08.19 16:50

Гладковський не задекларував автомобіль сина, а нардеп Мірошніченко - гідроцикл, - НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) під час повної перевірки декларацій народного депутата України Івана Мірошніченка та колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олега Гладковського виявило ознаки декларування недостовірної інформації на суму понад 250 прожиткових мінімумів.

Гладковський не задекларував автомобіль сина, а нардеп Мірошніченко - гідроцикл, - НАЗК

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАЗК.

"Так, Іван Мірошніченко в декларації за 2017 рік не зазначив відомості про гідроцикл, який належить йому на праві власності, а також про дохід, отриманий членом сім’ї (дружиною) у вигляді дивідендів від ТОВ "Поле-Грейн" та страхових виплат. Загалом відомості, вказані народним депутатом у декларації, відрізняються від достовірних на суму понад 5 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

"Гладковський у декларації за 2015 рік (виправленій) не зазначив вартості належних йому корпоративних прав у кіпрській компанії RI-SYSTEM LIMITED та наявності у члена сім’ї (сина) корпоративних прав у ТОВ "Київбіоенерго". Також у декларації відсутні відомості про автомобіль, який належить сину. Загальна сума встановлених недостовірних відомостей у декларації колишнього Першого заступника Секретаря РНБО за 2015 рік (виправленій) становить майже 1,3 млн гривень", - повідомляють в НАЗК.

Обґрунтовані висновки щодо ознак кримінального правопорушення направлено до Національного антикорупційного бюро.

У НАЗК зазначають, що затвердження обґрунтованого висновку та направлення його до спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції не означає визнання особи винною у вчиненні правопорушення, а є підставою для здійснення досудового розслідування.

Читайте також: Дев'ять ексспівробітників Нацполіції не подали декларації, - НАЗК

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100