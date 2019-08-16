Гладковський не задекларував автомобіль сина, а нардеп Мірошніченко - гідроцикл, - НАЗК

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАЗК.

"Так, Іван Мірошніченко в декларації за 2017 рік не зазначив відомості про гідроцикл, який належить йому на праві власності, а також про дохід, отриманий членом сім’ї (дружиною) у вигляді дивідендів від ТОВ "Поле-Грейн" та страхових виплат. Загалом відомості, вказані народним депутатом у декларації, відрізняються від достовірних на суму понад 5 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

"Гладковський у декларації за 2015 рік (виправленій) не зазначив вартості належних йому корпоративних прав у кіпрській компанії RI-SYSTEM LIMITED та наявності у члена сім’ї (сина) корпоративних прав у ТОВ "Київбіоенерго". Також у декларації відсутні відомості про автомобіль, який належить сину. Загальна сума встановлених недостовірних відомостей у декларації колишнього Першого заступника Секретаря РНБО за 2015 рік (виправленій) становить майже 1,3 млн гривень", - повідомляють в НАЗК.

Обґрунтовані висновки щодо ознак кримінального правопорушення направлено до Національного антикорупційного бюро.

У НАЗК зазначають, що затвердження обґрунтованого висновку та направлення його до спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції не означає визнання особи винною у вчиненні правопорушення, а є підставою для здійснення досудового розслідування.

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