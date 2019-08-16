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16.08.19 17:22

Двох слідчих поліції Чернігова затримано на хабарі 600 дол. за зняття арешту з майна, - СБУ. ФОТО

Співробітники Служби безпеки України затримали на хабарі керівника слідчого відділення та слідчого Чернігівського міського відділу поліції.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Двох слідчих поліції Чернігова затримано на хабарі 600 дол. за зняття арешту з майна, - СБУ 01

Оперативники спецслужби встановили, що керівник спільно з підлеглим систематично вимагали неправомірну вигоди від фігурантів кримінальних проваджень за сприяння у вирішенні питань під час проведення процесуальних заходів у ході розслідувань.

Співробітники СБ України задокументували факт вимагання зловмисниками шестисот доларів від мешканця обласного центру. За вказану суму поліцейські обіцяли повернути раніше вилучене у межах кримінального провадження майно, на яке накладено арешт.

Двох слідчих поліції Чернігова затримано на хабарі 600 дол. за зняття арешту з майна, - СБУ 02

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Оперативники затримали слідчих поблизу місця роботи після одержання другої половини хабаря у гривневому еквіваленті.

Двох слідчих поліції Чернігова затримано на хабарі 600 дол. за зняття арешту з майна, - СБУ 03

У межах розпочатого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії. Вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.

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