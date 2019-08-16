"Вони дізналися про те, як створюються закони", - новообрані депутати пройшли тренінг, присвячений регламенту парламенту. ФОТО

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ. Навчання тривало 2 дні.

"Вони дізналися про те, як створюються закони, про особливості конституційного процесу і бюджетної процедури. Крім цього, завдяки тренінгу обрані народні депутати більше знатимуть про наявні механізми парламентського контролю", - сказано в повідомленні.

У тренінгу взяла участь урядова уповноважена з питань гендерної політики Катерина Левченко, яка у своєму виступі висвітлила питання забезпечення рівності прав жінок і чоловіків.

"Крім народних депутатів, необхідні для майбутньої роботи навички також отримували члени їхніх команд. Працівники Апарату Верховної Ради України розповіли про забезпечення діяльності єдиного законодавчого органу", - додали в інформаційному управлінні Апарату парламенту.

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Це вже третя подібна орієнтаційна сесія. Одна з двох попередніх сесій також була присвячена регламенту. Інша - була зосереджена на діяльності народного депутата і його команди.

Навчання реалізується Фондом Східна Європа за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

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"У серпні Програма проведе ще кілька навчальних сесій, присвячених статусу народного депутата України і питань Регламенту", - підсумували в інформаційному управлінні Апарату ВР.