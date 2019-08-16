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16.08.19 17:05

"Вони дізналися про те, як створюються закони", - новообрані депутати пройшли тренінг, присвячений регламенту парламенту. ФОТО

Новообрані депутати від партії "Слуга народу" і "Європейська солідарність" пройшли навчання на тренінгу, присвяченому регламенту Верховної Ради.

"Вони дізналися про те, як створюються закони", - новообрані депутати пройшли тренінг, присвячений регламенту парламенту. ФОТО

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ. Навчання тривало 2 дні.

"Вони дізналися про те, як створюються закони, про особливості конституційного процесу і бюджетної процедури. Крім цього, завдяки тренінгу обрані народні депутати більше знатимуть про наявні механізми парламентського контролю", - сказано в повідомленні.

У тренінгу взяла участь урядова уповноважена з питань гендерної політики Катерина Левченко, яка у своєму виступі висвітлила питання забезпечення рівності прав жінок і чоловіків.

Вони дізналися про те, як створюються закони, - новообрані депутати пройшли тренінг, присвячений регламенту парламенту 01

"Крім народних депутатів, необхідні для майбутньої роботи навички також отримували члени їхніх команд. Працівники Апарату Верховної Ради України розповіли про забезпечення діяльності єдиного законодавчого органу", - додали в інформаційному управлінні Апарату парламенту.

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Це вже третя подібна орієнтаційна сесія. Одна з двох попередніх сесій також була присвячена регламенту. Інша - була зосереджена на діяльності народного депутата і його команди.

Навчання реалізується Фондом Східна Європа за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

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"У серпні Програма проведе ще кілька навчальних сесій, присвячених статусу народного депутата України і питань Регламенту", - підсумували в інформаційному управлінні Апарату ВР.

Вони дізналися про те, як створюються закони, - новообрані депутати пройшли тренінг, присвячений регламенту парламенту 02

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