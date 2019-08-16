"Зараз є певне спілкування і спільне бачення проблем", - Ситник про стосунки з Холодницьким

Журналістка НВ уточнила у Ситника, чи можна вважати примиренням після взаємного ворожого ставлення їхню недавню спільну пресконференцію з Холодницьким, передає Цензор.НЕТ.

"Ви помирилися? Вас новий президент помирив?" - уточнила журналістка.

"Дивно читати такі заголовки, що хтось когось помирив, ми ж не в дитячому садку чи школі", - відреагував Ситник.

За його словами, на певному етапі обидва офіси - НАБУ і САП - "зрозуміли, що потрібно працювати і давати результат".

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"Якщо проаналізувати останні два місяці, то результат є, динаміка дуже позитивна. Зараз є певне спілкування і спільне бачення проблем", - додав Ситник.

Зі свого боку, журналістка НВ нагадала про спецоперацію НАБУ – установлення прослушки в акваріумі в кабінеті Холодницького. Глава САП виявив їх у березні минулого року, і відтоді його відомство мало не відкрито конфліктувало з НАБУ.

"Все було в межах закону, цьому була надана певна оцінка, - прокоментував цей конфлікт Ситник. - Зараз аналізувати ці події не має сенсу. Потрібно рухатися вперед. Мені здається, якраз зараз є шанс все ж завершити антикорупційну реформу. Запрацює Антикорупційний суд - і з'являться перші вироки".