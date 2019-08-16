Обшуки в приміщеннях Одеської ОДА та Ізмаїльської РДА проходять у справі про розтрату бюджетних коштів, - ДБР

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення ДБР.

За попередньою інформацією, в 2015-2019 роках Одеська облрада виділяла кошти на капітальні ремонти будинку культури, дороги, дитячого садка в Ізмаїлі, дитячо-юнацької спортивної школи, "Аеропорту Ізмаїл", а також на реконструкцію незавершеного будівництва загальноосвітньої школи в Ізмаїльському районі.

ДБР встановило, що виділені на розвиток регіону бюджетні кошти були витрачені не за цільовим призначенням, оскільки згадані будівельні роботи фактично не проводилися або проводилися не в повному обсязі.

Крім того, за даними бюро, підприємства, які брали участь у проведенні будівельних робіт, штучно визначалися переможцями за тендерними процедурами. Отримані бюджетні кошти в результаті перераховувалися на рахунки компаній-нерезидентів України, які можуть бути пов'язані з керівництвом Одеської обласної ради.

Зазначається, що розпорядженням і безпосереднім контролем за проведенням згаданих робіт займалися посадові особи міської ради Ізмаїла.

Справу кваліфікували за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою).

Читайте також: ДБР проводить обшуки в Одеській ОДА, - ЗМІ. ФОТОрепортаж