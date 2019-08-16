До суду Чернігова надійшло клопотання про обрання запобіжного заходу Гримчаку

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це повідомили у пресслужбі суду.

Там зауважили, що вже отримали клопотання стосовно запобіжного заходу.

Згідно з автоматичним розподілом судових справ, його розглядатиме слідча суддя Наталія Лямзіна. Час засідання наразі не відомий.

Також у пресслужбі повідомили, що у клопотанні прокурори просять суд взяти під варту як Гримчака, так і його помічника Овдієнка із можливістю внесення застави у розмірі 6690 прожиткових мінімумів ($510 тыс) для працездатних осіб.

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Обоє вони підозрюються у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого за попередньою змовою групою осіб в особливо великому розмірі.

Нагадаємо, заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрія Гримчака і його помічника затримали за вимагання хабаря $1,1 млн за "сприяння у вирішенні питань".

Генпрокурор Юрій Луценко на своїй сторінці в Фейсбук повідомив, що Гримчак і його помічники "вимагали гроші за вплив на рішення судів і чиновників Мінкультури для ухвалення замовних рішень".

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і тимчасово переміщених осіб заявило про те, що затримання Гримчака не стосується діяльності міністерства і не пов'язане з виконанням ним посадових обов'язків як заступника міністра. У міністерстві уточнили, що повідомлення про затримання "помічника заступника міністра" не є коректним, оскільки в штатному розкладі МінТОТ немає посади "помічник заступника міністра".

16 серпня ГПУ направила до Деснянського райсуду Чернігова клопотання про обрання заступникові міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку і його "помічникові" Ігорю Овдієнку заходів у вигляді арешту з можливістю внесення застави - обом у розмірі $510 тис.