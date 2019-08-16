Кіоск із шаурмою і парламентський зал з пінгвінами: Зеленський особисто вибрав картини для Офісу Президента. ФОТОрепортаж

Коридори в будівлі Офісу президента України, яке цього року відкрили для відвідувань усім охочим, тепер прикрашатимуть картини сучасних художників. Про це повідомила в Facebook заступник директора Музею історії Києва Тетяна Костенко, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Костенко, президент Володимир Зеленський особисто відбирав картини з колекції музею.

Вибір глави держави зупинився на роботах Олени Придувалової, Юлії Полякової, Ольги Адам, Юрія Шаповала, Романа Мініна, Олексія Аполлонова, Анастасії Крайнєвої та Олексія Кондакова.

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"Співпрацюйте з Музеєм історії міста Києва, будьте далекоглядними і не шкодуйте дарувати найкращі! свої роботи в наші фонди, оскільки їх зможуть побачити широкі кола людей, а головне - майбутні покоління!!" - написала Костенко.

Нагадаємо, перед другим туром виборів Володимир Зеленський заявив, що хоче перенести Адміністрацію президента з вулиці Банкової в Києві. Після виборів він також говорив про такі плани. Глава АП Богдан заявив, що АП переїде з Банкової, а з старого будинку можуть зробити музей української державності.

Засновник 33ВY Architecture Іван Юнаков, який виступив співавтором проєкту, вважає, що попередня вартість ревіталізації будівлі Українського дому в Києві під новий офіс президента Володимира Зеленського може скласти понад 300 млн грн, всі узгодження проєкту займуть близько місяця, будівельні роботи - 6-10 місяців.







































