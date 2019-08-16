Справа "Роттердам+": 2 з 6 підозрюваних перебувають за кордоном, якщо вони не повернуться, їх оголосять у міжнародний розшук, - Ситник

Про це директор НАБУ Артем Ситник розповів в інтерв'ю "UA: Українське радіо", інформує Цензор.НЕТ.

Зараз двоє з шести підозрюваних перебувають за межами України, вже зафіксовано, що вони не прибули на виклик. Якщо вони не з'являться найближчим часом, буде застосовано механізм міжнародного розшуку. Скільки всього буде обвинувачених, я поки сказати не можу, триває розслідування", - сказав він.

За словами Ситника, реальний обсяг імпорту вугілля за формулою "Роттердам+" становив близько 1%.

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"Окремі складові формули не знайшли свого підтвердження під час розслідування, зокрема, знаменитий "плюс". Не знайшла підтвердження ціна фрахту, сума реального імпорту становила близько 1%, хоча, згідно з документами, це було набагато більше. Також ми вивчали не тільки саму формулу, а й процес ухвалення рішення - як його погоджували, хто доповідав. І це все дало підстави стверджувати, що, по-перше, є певна необґрунтованість окремих складових формули, і по-друге - у справі присутній умисел", - підкреслив глава НАБУ.

Як повідомлялося раніше, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) в рамках розслідування кримінального провадження за формулою "Роттердам+" в серпні 2019 року повідомило про підозру раднику директора "ДТЕК Східенерго" Лісовому та генеральному директору "ДТЕК Мережі" Гелюху.

8 серпня детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем шістьом особам, причетним до введення так званої формули "Роттердам+", зокрема ексглаві Національної комісії, яка здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).