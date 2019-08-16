Українці увійшли в топ-5 іноземців з вищою освітою, що проживають у Німеччині

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

У рейтингу Інституту німецької економіки (IW), опублікованому в четвер, 15 серпня, дослідники врахували як тих, хто отримав освіту у себе на батьківщині і потім переїхав до Німеччини, так і тих, хто закінчив ВНЗ вже безпосередньо в Німеччині.

Перше ж місце за кількістю випускників університетів та інших вищих навчальних закладів, які зараз живуть у Німеччині, на 2017 рік посіла Польща - кількість висококваліфікованих фахівців із вищою освітою з цієї країни на ринку Німеччини становить 235 тис. осіб. На другому місці Росія - (225 000), на третьому - Румунія (118 000). На четвертому місці опинився Казахстан (105 000).

У перший десяток також увійшли Китай (82 000), Сирія (78 000), Туреччина (69 000), Франція (60 000) та Італія (58000). Після них - Індія (54 000) і США (53 000). Згідно з дослідженням, загалом 906 тис. (39%) випускників вишів, які живуть у Німеччині, родом із країн ЄС.

Усього в Німеччині за останні роки різко збільшилася кількість уродженців інших країн з вищою освітою. В абсолютних показниках кількість людей з вищою освітою з інших держав, які проживають у ФРН, з 2007 по 2017 рік зросла вдвічі - з 1,16 до 2,32 млн.