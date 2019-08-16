МЗС підтвердило захоплення в полон одного українського моряка піратами біля узбережжя Камеруну

Як передає Цензор.НЕТ, таку інформацію він озвучив агентству "Інтерфакс-Україна"

За словами Кирилича, консульська служба разом із зацікавленими суб'єктами працює над звільненням українських моряків.

За даними іноземних засобів масової інформації, біля берегів Камеруну пірати захопили в полон моряків з України і Китаю. Передбачається, що судна атакували нігерійські пірати. Камерунські сили безпеки зараз ведуть пошуки моряків.

Як пише France24, пірати атакували торговельні судна, було викрадено дев'ятьох китайців і вісьмох українців. У Міжнародному морському бюро заявили, що 17 моряків було захоплено з двох суден.

Одне судно ходило під прапором Антигуа і Барбуди, інше - під прапором Ліберії, з грецьким власником.

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