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16.08.19 20:39

Ізраїльський наркобарон Сільвер зник в аеропорту Бориспіль до проходження паспортного контролю, - Держприкордонслужба

Прикордонники повідомляють, що інформація про те, що засновник віртуальної мережі збуту наркотичних речовин Telegrass Амос Дов Сільвер зник за лінією паспортного контролю в аеропорту "Бориспіль" у зоні магазинів Duty Free, не відповідає дійсності.

Ізраїльський наркобарон Сільвер зник в аеропорту Бориспіль до проходження паспортного контролю, - Держприкордонслужба

Як передає Цензор.НЕТ, про це сказав у коментарі Укрінформу представник ДПСУ Андрій Демченко.

"На лінії паспортного контролю цієї особи не було. Мережа магазинів Duty Free розташована за лінією паспортного контролю. В який момент ця особа зникла з аеропорту "Бориспіль" - прикордонникам невідомо", - сказав Демченко.

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Тобто, прикордонний контроль ця особа не проходила. Демченко не знає, хто з правоохоронців супроводжував згадану особу, але до прикордонників він не дійшов.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше громадянин США і Ізраїлю Амос Дов Сільвер зник у міжнародному аеропорту "Бориспіль" у день його екстрадиції до Ізраїлю, прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження за фактом втечі.

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