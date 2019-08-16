Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
16.08.19 20:50

На ділянці від моста до КПВВ у Станиці Луганській для підвезення людей почав курсувати електрокар, - Луганська ОДА. ФОТО

Від КПВВ "Станиця Луганська" до моста через річку Сіверський Донець почав курсувати електромобіль, яким можуть скористатися люди похилого віку, що перетинають лінію розмежування.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Луганської ОДА.

На ділянці від моста до КПВВ у Станиці Луганській для підвезення людей почав курсувати електрокар, - Луганська ОДА 01

Електрокар курсуватиме на ділянці 800 метрів від пункту пропуску до зруйнованого моста.

На ділянці від моста до КПВВ у Станиці Луганській для підвезення людей почав курсувати електрокар, - Луганська ОДА 02

Читайте також: "Да иди ты отсюда, оккупант хренов. Это не нейтральная территория. Это - Украина!" - переселенець із Луганська - пропагандистам РФ на мосту в Станиці Луганській. ВIДЕО

Проект реалізовано спільно з Польовим офісом Верховного комісара ООН у справах біженців у місті Сєвєродонецьк.

На ділянці від моста до КПВВ у Станиці Луганській для підвезення людей почав курсувати електрокар, - Луганська ОДА 03

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сапери розмінували всю територію біля моста в Станиці Луганській. ФОТО

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100