На ділянці від моста до КПВВ у Станиці Луганській для підвезення людей почав курсувати електрокар, - Луганська ОДА. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Луганської ОДА.

Електрокар курсуватиме на ділянці 800 метрів від пункту пропуску до зруйнованого моста.

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Проект реалізовано спільно з Польовим офісом Верховного комісара ООН у справах біженців у місті Сєвєродонецьк.

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