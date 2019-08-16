Гримчак заявив, що не має наміру ховатися від слідства і хоче ходити на роботу в міністерстві

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Гримчак стверджує, що не має наміру нікуди тікати і виконуватиме всі вимоги слідства, зокрема, з’являтися на виклики прокурорів і слідчих.

"Я готовий захищати себе всіма законними засобами. Я буду збирати докази, я буду пояснювати те, що вони (прокурори - ІФ) інтерпретують як незаконну діяльність - це політична позиція. Я готовий гарантувати, що я не буду зустрічатися з людьми, які є в цьому кримінальному провадженні: для того, щоб забезпечити свою невинуватість, мені це не потрібно. Я готовий і далі ходити на роботу або перебувати ... хоча я все-таки хотів би дійти до кінця роботи, тому що тут залишилося трохи більше місяця, і в будь-якому випадку я її втрачу, тому що просто закінчиться термін", - сказав Гримчак у залі Деснянського районного суду м.Чернігова в п'ятницю.

Він заявив, що не збирається ховатися, і має намір прибувати до прокурорів і слідчого.

Читайте також: До суду Чернігова надійшло клопотання про обрання запобіжного заходу Гримчаку

"Я не збираюся нікуди тікати, я не збираюся ховатися від прокурорів і слідчих, тому що я не бачу в цьому сенсу. Як тільки ти робиш крок до того, що треба кудись втекти або сховатися, - ти вже визнав свою провину ... Я захищатиму себе і свою сім'ю. Я готовий гарантувати, що я буду в будь-який момент виконувати всі вимоги слідства", - додав він.

Гримчак також заявив, що не має великих коштів, тоді як у клопотанні прокурорів передбачено велику заставу.

"Я не маю великих коштів, у мене на рахунку - я не знаю, треба у дружини запитати - я не маю величезних особняків. У мене звичайна трикімнатна квартира 70 або 66 кв.м. Моє багатство - це мої діти, моя сім'я, і у мене є ще одна річ, яка, важко обчислюється грошима - це репутація. У мене більше нічого немає", - сказав заступник міністра.

У п'ятницю Деснянський районний суд Чернігова обирає запобіжний захід заступнику міністра з питань окупованих територій Юрію Гримчаку та його помічнику Ігорю Овдієнку. Наразі слідчий суддя Наталія Лямзіна віддалилася в дорадчу кімнату.

Нагадаємо, заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрія Гримчака і його помічника затримали за вимагання хабаря $1,1 млн за "сприяння у вирішенні питань".

Генпрокурор Юрій Луценко на своїй сторінці в Фейсбук повідомив, що Гримчак і його помічники "вимагали гроші за вплив на рішення судів і чиновників Мінкультури для ухвалення замовних рішень".

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і тимчасово переміщених осіб заявило про те, що затримання Гримчака не стосується діяльності міністерства і не пов'язане з виконанням ним посадових обов'язків як заступника міністра. У міністерстві уточнили, що повідомлення про затримання "помічника заступника міністра" не є коректним, оскільки в штатному розкладі МінТОТ немає посади "помічник заступника міністра".

16 серпня ГПУ направила до Деснянського райсуду Чернігова клопотання про обрання заступникові міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку і його "помічникові" Ігорю Овдієнку заходів у вигляді арешту з можливістю внесення застави - обом у розмірі $510 тис.