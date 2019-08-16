Путін дав громадянство РФ колишньому заступнику голови МВС України Вороні

Про це повідомляється на сайті правової інформації Росії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

У 2010 році, обіймаючи посаду заступника міністра внутрішніх справ України, Дмитро Ворона був звільнений і призначений на посаду голови Державної міграційної служби.

У 2011 році тодішній президент України Віктор Янукович призначив Ворону на посаду заступника глави МВС, керуючого роботою апарату міністерства. У 2012 році Ворона був призначений заступником міністра юстиції.

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Після Революції гідності Ворона втік в окупованому Росією Криму.

У 2018 році севастопольське видання "Примітки" з посиланням на джерела в окупаційному "уряді" Криму повідомляло, що Ворона може стати новим "віцепрем'єром" півострова з ЖКГ, енергетики і транспорту.

Крім того, севастопольський "Форпост" писав, що глава окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов створив робочу групу для відбору земельної ділянки, на якій буде розміщена гральна зона. До робочої групи увійшов Дмитро Ворона, якого ЗМІ назвало "позаштатним радником" Аксьонова.