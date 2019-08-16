Фінська броня для БТР - якісна, Зеленського обманюють, - "Укроборонпром". ДОКУМЕНТ

Текст відповідної заяви розміщено на сайте держконцерну, інформує Цензор.НЕТ.

"Інформація, поширена цим підприємством, про те, що використання фінської бронесталі, з якої виготовляють бронетехніку НАТО, нібито призводить до підвищення ціни на 1 млн грн за один корпус, не відповідає дійсності і є проявом недобросовісної конкуренції", - сказано в повідомленні.

"Укроборонпром" опублікував розрахунок вартості корпусів для БТР-4 виробництва "ЛКМЗ" і виготовленого з імпортної сталі на ДП "ХКБМ ім. Морозова". Згідно з цими даними, кожен корпус, вироблений Харківським конструкторським бюро з імпортної бронесталі, майже на 400 тис. грн дешевший за аналог із вітчизняної сталі.

"Водночас зазначаємо, що через позицію 85-го військового представництва Міноборони поки заблоковано використання імпортної броні, а отже - і виробництво БТР-4. Тому що реальні потужності "ЛКМЗ" - 1,5 корпуса в місяць, що було засвідчено самими військовими", - додали в "Укроборонпромі".

Читайте також: Міноборони відкидає звинувачення в спробі знищити Харківське конструкторське бюро

У концерні припускають, що військова прийомка №85 Міноборони змовилась з приватним виробником. "Наголошуємо, що тільки цього року "ЛКЗМ" підвищило ціни на виготовлені корпуси в 1,5 рази", - сказано в повідомленні.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Міністерство оборони забракувало сталь з країн ЄС і НАТО для виробництва БТР-4. БТР-4 і БТР-3 мали замінити наявні зараз в ЗСУ бронетранспортери радянського виробництва.

Также на Цензор.НЕТ: Минобороны отвергает обвинения в попытке уничтожить Харьковское конструкторское бюро