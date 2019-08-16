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16.08.19 23:13

У Національному інституті раку група лікарів продавала пацієнтам безкоштовні ліки й отримувала відкати під час закупівлі медпрепаратів, - Нацполіція. ФОТО

16 серпня правоохоронці провели санкціоновані обшуки у службових осіб Національного інституту раку МОЗ України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

У Національному інституті раку група лікарів продавала пацієнтам безкоштовні ліки й отримувала відкати під час закупівлі медпрепаратів, - Нацполіція 01

Під час проведення слідчо-оперативних заходів правоохоронці задокументували факти вимагання та отримання лікарями хабарів від громадян, які лікуються від онкологічних захворювань, а також від суб'єктів господарювання за перемогу в процедурах конкурсних торгів із закупівлі ліків і медикаментів для потреб медустанови.

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Суми хабарів за призначення і видачу безкоштовних медичних препаратів онкохворим громадянам, закуплених для інституту за державні кошти, коливалися від 3 до 70 тис. гривень. Суми "відкатів" за перемогу в тендері становили 15-20% від загальної вартості укладених угод.

У Національному інституті раку група лікарів продавала пацієнтам безкоштовні ліки й отримувала відкати під час закупівлі медпрепаратів, - Нацполіція 02

Під час проведення санкціонованих обшуків у службових приміщеннях Національного інституту раку та за місцем проживання фігурантів було вилучено документацію, що підтверджує причетність лікарів до протиправної діяльності. Крім того, в службовому кабінеті одного з фігурантів оперативники поліції вилучили 20 тис. гривень.

У Національному інституті раку група лікарів продавала пацієнтам безкоштовні ліки й отримувала відкати під час закупівлі медпрепаратів, - Нацполіція 03

Зараз вирішується питання про повідомлення фігурантам підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

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