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16.08.19 23:46

Заступник голови Нацполіції Бушуєв пішов у відставку

Заступник голови Національної поліції України Костянтин Бушуєв подав у відставку.

Заступник голови Нацполіції Бушуєв пішов у відставку

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Бушуєв розповів, що 20 років прослужив у міліції і чотири роки в Нацполіції.

Він зазначив, що робота в правоохоронних органах зайняла в його житті велику частину, однак цей етап закінчився.

Бушуєв повідомив, що вірить у філософію, яку заклала Хатія Деканоїдзе в побудову нової поліції. "Дякую всім, із ким мав честь служити. Поліція - це сервісна служба для суспільства, і ніяк інакше. Бажаю команді Національної поліції України виправдати очікування суспільства", - написав Бушуєв.

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