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17.08.19 08:47

Це людський чинник, технічна описка, - суддя про 5 помилок у постанові про взяття під варту Гримчака

Підозрюваний у шахрайстві заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак досі перебуває у Деснянському суді Чернігова через помилку в ухвалі про взяття його під варту. Суддя Наталя Лямзіна переплутала по батькові Гримчака, назвавши його Юрієм Михайловичем, а не Миколайовичем.

Це людський чинник, технічна описка, - суддя про 5 помилок у постанові про взяття під варту Гримчака

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське, питання про те, чи дійсна тепер постанова про взяття під варту Гримчака, має вирішити інший суддя, якого визначить авторозподіл. Нині Юрій Гримчак досі перебуває в суді. Його постійно супроводжують детективи і працівники спеціальних операцій НАБУ.

"У цій ухвалі 5 помилок. Ця суддя завжди задовольняє клопотання Генеральної прокуратури", - коментує адвокатка Гримчака Тетяна Матяш.

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За її словами, в постанові також неправильно вказано захисника: замість Матяш у ньому фігурує інший адвокат Гримчака Дмитро Мельник.

"Це людський чинник. Технічна описка", - пояснила суддя, і показала журналістам обкладинку клопотання ГПУ, в якому по батькові Гримчака теж вказане неправильно.

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Нагадаємо, заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрія Гримчака і його помічника затримали за вимагання хабаря $1,1 млн за "сприяння у вирішенні питань".

Генпрокурор Юрій Луценко на своїй сторінці в Фейсбук повідомив, що Гримчак і його помічники "вимагали гроші за вплив на рішення судів і чиновників Мінкультури для ухвалення замовних рішень".

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і тимчасово переміщених осіб заявило про те, що затримання Гримчака не стосується діяльності міністерства і не пов'язане з виконанням ним посадових обов'язків як заступника міністра. У міністерстві уточнили, що повідомлення про затримання "помічника заступника міністра" не є коректним, оскільки в штатному розкладі МінТОТ немає посади "помічник заступника міністра".

16 серпня ГПУ направила до Деснянського райсуду Чернігова клопотання про обрання заступникові міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку і його "помічникові" Ігорю Овдієнку заходів у вигляді арешту з можливістю внесення застави - обом у розмірі $510 тис.

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