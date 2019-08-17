МОЗ ніколи не видавало ліцензії для "золотих пірамідок", - Супрун

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написала в.о. голови МОЗ Уляна Супрун

"Ці пірамідки були внесені до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення і дозволені для застосування на території України наказом Державної служби лікарських засобів та виробів медичного призначення від 31.03.2006 № 132 (строк дії свідоцтва про державну реєстрацію до 31.03.2011) за підписом першого заступника голови Державної служби І. Демченко", - написала Супрун.

За її словами, Держлікслужба залучала експертні установи для проведення необхідних експертиз та випробувань медичних виробів і видавала заявникові відповідні направлення. Вибір експертних установ здійснював заявник з урахуванням профілю експертної установи та згідно з переліком, який формувався та затверджувався Держлікслужбою, розповіла Супрун.

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