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17.08.19 08:34

Найманці РФ за добу 12 разів обстріляли наші позиції на Донбасі, втрат немає, - пресцентр ООС

16 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці 12 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Найманці РФ за добу 12 разів обстріляли наші позиції на Донбасі, втрат немає, - пресцентр ООС

Про це йдеться у зведенні пресцентру операції Об'єднаних сил станом на 7:00 17 серпня, передає Цензор.НЕТ.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив дев'ять обстрілів позицій Об'єднаних сил:

чотири рази неподалік Лебединського - із ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;
чотири рази поблизу Водяного - із ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;
поблизу Мар'їнки - зі стрілецької зброї", - йдеться у звіті.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 3 обстріли позицій Об'єднаних сил:

неподалік Новолуганського - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
поблизу Зайцевого - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
у районі Кримського - із станкового протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", - додали в пресцентрі ООС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під початку доби 16 серпня ворог 5 разів порушив перемир'я. Втрат немає, - штаб ООС

За минулу добу втрат унаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було.

"Від початку поточної доби противник здійснив 1 обстріл позицій Об'єднаних сил у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

неподалік Павлополя - з автоматичного гранатомета", - констатували в штабі ООС.

Найманці РФ за добу 12 разів обстріляли наші позиції на Донбасі, втрат немає, - пресцентр ООС 01

Найманці РФ за добу 12 разів обстріляли наші позиції на Донбасі, втрат немає, - пресцентр ООС 02

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