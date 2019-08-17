Найманці РФ за добу 12 разів обстріляли наші позиції на Донбасі, втрат немає, - пресцентр ООС

Про це йдеться у зведенні пресцентру операції Об'єднаних сил станом на 7:00 17 серпня, передає Цензор.НЕТ.
"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив дев'ять обстрілів позицій Об'єднаних сил:
чотири рази неподалік Лебединського - із ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;
чотири рази поблизу Водяного - із ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;
поблизу Мар'їнки - зі стрілецької зброї", - йдеться у звіті.
"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 3 обстріли позицій Об'єднаних сил:
неподалік Новолуганського - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
поблизу Зайцевого - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
у районі Кримського - із станкового протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", - додали в пресцентрі ООС.
За минулу добу втрат унаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було.
"Від початку поточної доби противник здійснив 1 обстріл позицій Об'єднаних сил у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":
неподалік Павлополя - з автоматичного гранатомета", - констатували в штабі ООС.