Суд заарештував 2 вілли в Італії та 10 банківських рахунків сина Азарова

Про це йдеться в матеріалах суду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українські Новини.

Зазначено, що на початку серпня була розглянута апеляція Генпрокуратури на відмову суду першої інстанції заарештувати майно Азарова в межах кримінального провадження.

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Генпрокуратура наголосила, що отримано докази причетності українського ексчиновника до іноземних фірм, чиї рахунки та майно просить заарештувати слідство.

Апеляційний суд погодився з такою позицією і наклав арешт на 10 банківських рахунків, відкритих у Швейцарії, Люксембурзі та Італії компаніями Sobwell Holdings Limited, Elterwood Holdings Limited, Lynnfield Enterprises Limited, Harborside EstatesLimited, Sprengen Finanse Limited, Stragenton Holdings Limited, Blaxton Investments Limited, Stichting Depositary Donau Investments Fund.

Також накладено арешт на 2 будинки та земельні ділянки, розташовані на території Італії в муніципалітеті Ольбія (Сассарі), містечко Гольфо Маринелла, які належать компанії AGOSTO 2012 s.r.1.

Крім того, заарештовано нерухомість Азарова в Україні: 2 котеджі, 3 земельні ділянки, 3 житлові будинки, 2 домоволодіння та гараж.

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При цьому житловий будинок, 2 домоволодіння і земельну ділянку Азарова передано для реалізації АРМА.

Рішення суду оскарженню не підлягає.

Як повідомлялося, у жовтні 2018 року Генеральна прокуратура повідомила про підозру колишньому прем'єр-міністру Миколі Азарову і його синові ексдепутату Верховної Ради від "Партії регіонів" Олексію Азарову в отриманні 140 млн гривень хабаря.

МВС оголосило в розшук сина Азарова.